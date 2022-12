Emlékeztetett, hogy novemberben még jelentős előnnyel vezetett a sügér, de az utóbbi két hétben megelőzte a lápi póc. Mint ismeretes, a Magyar Haltani Társaság, folytatva a hagyományokat, a 2023-es évre is meghirdette Az év hala választást.

A kitüntető címre ezúttal is három halfajt javasoltak: az említett sügér és a lápi póc mellett harmadik indulóként a selymes durbincs is versenyben van. A jelölési elveknek megfelelően mindhárom faj őshonos a vizeinkben, továbbá van közöttük védett és fogható faj is.

Közülük a nyertes az lesz, amelyik a társaság tagjaitól, és minden, határainkon innen és túl lakó, halakat ismerő, halakat szerető érdeklődőtől a legtöbb szavazatot kapja a haltani társaság honlapján keresztül december 31-én déli 12 óráig.