– Hazánkban ma nincs szociális alapon működő szemüveg-támogatás, holott a szemüveg egy gyógyá­szati segédeszköz, melyre az emberek többségének szüksége van – mondta Szőke Zsuzsa, a Magyar Optikus Ipartestület a Látásért Alapítvány és az Új Start Alapítvány projektvezetője, valamint kuratóriumi tagja.

– Fontos számunkra, hogy a rászorulóknak lehetősége adódjon ilyesfajta szűrővizsgálatokon megjelenni, hiszen tapasztalataink szerint sokan a rossz anyagi helyzetük miatt nem veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat. A programban szemészeti vizsgálatot és adományszemüvegeket biztosítunk a rászorulóknak. A célunk, hogy az „Esélyt a szemnek” elnevezésű projekten keresztül igénybe vegyék a díjtalan szolgáltatásokat, és szemüveghez jussanak. A program kezdetétől fogva rengeteg támogatást kaptunk a szászberki Lilla Optika munkatársától, László Lilla Fannitól, illetve a jászkiséri Suki Izidortól, akik számtalan látásvizsgálatban és fuvarozásban segítettek bennünket. A Lilla Optikában például a látásvizsgálatok mellett adomány-szemüvegkeretbe készítettek lencséket, melyeket megkaptak a rászorulók.

Az „Esélyt a szemnek” projekttel egy civil kezdeményezésre épülő szemüveg-támogatási modellt sikerült létrehozni. Egy olyan hiánypótló, egyedülálló támogatást az egészség-méltányosság elősegítésére, mely állami és önkormányzati együttműködésen alapul.

– A rászorulók azok, akik munkájuk elvégzésében, a tanulmányaik során hátrányba kerülnek amiatt, hogy nem áll rendelkezésükre megfelelő látásjavító eszköz – folytatta hírportálunknak Szőke Zsuzsa projektvezető.

– Szeretnénk, hogy a támogatottak igénybe vegyék azokat az egészségügyi szolgáltatásokat is, amelyek számukra díjtalanul elérhetőek. Fontos, hogy megismerjék ezek kínálatait, hiszen a szemészeti vizsgálat nem csak látásellenőrzést jelent, hanem más krónikus betegségek kiszűrésére is alkalmas. Az elkövetkezendő hetekben Jászkiséren szerveznek szemüveg-támogatási akciókat, melynek keretében minimum harminc ember részesülhet szemvizsgálatban és szemüveg-támogatásban.

A programot olyan településekre visszük el, ahol elzártan, az egészségügyi és optikai szolgáltatásoktól is távol élnek a rászorulók

– folytatta Szőke Zsuzsa projektvezető.

– Ahol nincs munka, és nincs miért elhagyni a települést. A támogatottak kiválasztásához a szociális szakmai munkát a helyiekkel közösen az Új Start Alapítvány végzi. A szociális rászorultság mellett a szemészeti és más egészségügyi problémákat is figyelembe vesszük. Nem csak a gyerekeknek segítünk, hanem a felnőtteknek is, így a kiválasztási módszernek követhetőnek és következetesnek kell lennie. A szemüvegkereteket például a forgalmazóktól és a látszerészektől gyűjtjük, de nagy hangsúlyt kap a magán adományozók bevonása is a projektbe.