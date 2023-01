– Lassan, lépésenként, de úgy érzem, jó úton haladunk. Amikor néhány éve elkezdtem szkanderezni, szerettem volna, hogy itt Túrkevén a fiatalok számára legyen lehetőség erre a sportra. Hát most itt van, s öröm, hogy szép lassan gyülekezik a csapat – mondta Deák Lajos. – Tavaly nyáron alakult meg a szkander szakosztály a Túrkevei Atlétikai Club keretében. Az önkormányzat segítségével hozzájutottunk egy épülethez, ahol berendeztük az edzőtermünket. Ott dolgozunk szorgalmasan, készülünk a versenyekre – mesélte a szakosztály vezetője.

A város szkanderes csapata a Túrkevei Titánok nevet választotta magának, utalva az őserőt megtestesítő fiatalokra.

– Jelenleg közel 20 tagunk van, de nemcsak helyeik csatlakoztak, hanem jönnek Tiszaföldvárról, Mezőtúrról, Kunhegyesről és Gyomaendrődről is. Vannak felnőttek és gyerekek is, legfiatalabb tagunk tizenegy éves. S lehet, hogy még bővül a csapatunk, ugyanis bejelentkezett egy kisújszállási család, ahol kicsik és nagyok érdeklődnek a karbirkózás iránt – részletezte Deák Lajos. A vezető, aki maga is profi versenyző, hozzátette: manapság egyébként nem egyszerű a fiatalokat megmozgatni, a mai digitális világban nem kis feladat a motiválásuk. Nagyon fontos a családi minta.

Esetükben ez megvalósult, hiszen Lajos lánya, Emese is sikeres szkander versenyző már. – Tavaly ősszel együtt szerepeltünk Törökországban a világbajnokságon. Ez újdonság volt számunkra, hozzáértők szerint nem kell szégyenkeznünk az elért eredményekkel. Előtte Európa-bajnokságon is versenyeztem Bukarestben, ott sikerült megszereznem a harmadik helyezést. Egyébként azt is igyekszem átadni a fiataloknak, hogy a vereséget is el kell viselni, mégpedig büszkén. Na persze, a győzelem mindig különleges érzés. Nemrégiben Fülöpszálláson egy év végi magyar bajnokságon több érmet szereztünk, csapatban a Túrkevei Titánok a harmadik helyet szerezte meg. Az évet egy jó hangulatú edzéssel zártuk, s már elkezdődött a versenyszezon, Kecskeméten mérettük meg magunkat jó eredményekkel – tette hozzá Deák Lajos.