László Karina, a szervezet elnöke arról számolt be hírportálunknak, hogy az elmúlt egy évben a duplájára növekedett a kóbor állatok száma vármegyénkben.

– Az árak növekedése körülbelül a duplájára emelte a kóbor állatok számát – mondta László Karina, az egyesület elnöke. Egyre drágább az állateledel, így az ebtartás ára is jelentősen megemelkedett.

Sokan pedig úgy próbálnak spórolni, hogy utcára teszik kutyájukat.

– Folyamatosan járjuk a vármegyét és a környező településeket, hiszen állandó problémát jelentenek a kóbor ebek. Sokszor igen komplikált körülmények közül szabadítjuk ki őket, amely megnehezíti a helyzetet. Volt olyan, hogy sikátorból mentettek ki kutyát, de már-már horrorisztikus esetek is akadnak. Az egyesület olyan kutyát is megmentett, melynek lábait vonat vágta le. Ennek ellenére az utóbbi két hónapban összesen tizenöt állatnak találtak szerető gazdát és állandó otthont.

– Három macskát és tizenkét kutyát sikerült örökbe adni – folytatta a lelkes állatvédő.

– Szerencsére akadnak örökbefogadóink, azonban mindig, mikor gazdára talál egy állat, jön helyette kettő vagy három. Nehezen kezdődött az újév, hiszen Szilveszter után majdnem húsz kutyát fogtunk be és juttatunk haza szerencsésen. Akadt köztük vonat- és autóbalesetet szenvedett állat is. Az év elején olyan esettel is találkoztunk, ahol egy négy éve eltűnt foxi keverék kutyát juttatunk vissza gazdájához, aki mérhetetlenül boldog volt, hogy újra láthatja az állatot.

Kicsiket és nagyokat egyaránt találnak

Forrás: Beküldött fotó