A város Pecsenye Parádéján tett látogatást Gion Gábor, a Honvédelmi Minisztérium védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkára és dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy – tájékoztatott közösségi oldalán a Magyar Honvédség.

A Honvéd Vezérkar főnöke az esemény fővédnökeként ellátogatott a Kinizsi Pál Gimnáziumba is, ahol a kadétokkal való találkozásakor kiemelte, nagy öröm számára, hogy az intézmény is részt vesz a Honvéd Kadét Programban, amely olyan értékeket, tudást, lehetőséget biztosít a fiatalok részére, amellyel megalapozhatják a jövőjüket, bármilyen hivatást is válasszanak a későbbiekben.