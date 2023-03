Testületi ülés 1 órája

Elfogadták Tiszajenő költségvetését

Tiszajenő idei költségvetését is elfogadták a képviselő-testület közelmúltbeli nyílt ülésén, valamint számos napirendi pontot is átbeszéltek. Szó volt a közös önkormányzati hivatal működését érintő megállapodásról is.

Az ülésen első körben megtárgyalták és elfogadták a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosítását. A közös hivatal létrehozásáról 2020 januárjában írt alá megállapodást Tiszajenő, mint székhely Vezsennyel, majd Tiszavárkony csatlakozásával módosították. Az azóta bekövetkezett gazdasági változások, a közös hivatalt működtető önkormányzatok sajátosságai alapján szükségesnek tűnt a megállapodás felülvizsgálata és módosítása. Az elmúlt időszakban jelentősen megemelkedett rezsiárak az egyes önkormányzatok működésében eltérő módon jelentkeztek, nem utolsó sorban a fűtésköltségeknél is. Tiszajenőn vegyes tüzelésű kazán működik, a hivatalt jellemzően fával fűtik. Ellenben Tiszavárkonyban és Vezsenyen a fűtést gázzal oldják meg. Tiszajenőn az áramköltségek terén érdemi megtakarítást jelent a hivatali épület elektromos energia-ellátásának napelemmel történő biztosítása. Ez azt eredményezte, hogy a jenői székhelyhez képest a két települési kirendeltségen a rezsiköltségek szembetűnően nőttek. Ennek fényében felül kellett vizsgálni a költségvetési kiadási előirányzatok megállapodásban korábban rögzített kitételeit. A módosított megállapodás szerint a közös hivatal működéséhez igényelhető állami támogatás 46 százaléka Tiszajenő önkormányzatát illeti, Vezseny és Tiszavárkony önkormányzata pedig 27–27 százalékban részesül a támogatásból, a korábbi évekhez hasonlóan. A székhelyet és a kirendeltségeket érintő tényleges kiadásokat pedig az érintettek fedezik. Ezt követően megtárgyalták a település kiadásait, bevételeit. Tiszajenő önkormányzatának költségvetését a képviselő-testület 350.163.249 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapította meg. A bevételeken belül a költségvetési bevételek összege 214.048.364 forint, a finanszírozási bevételek összege pedig 136.114.885 forint. A kiadásokon belül a működési kiadásokat 255.898.187 forint, a felhalmozási kiadásokat 89.903.344 forint összegben hagyták jóvá. A testületi ülésen emellett szó volt még többek között a Tiszajenői Közösségi Színtér Szolgáltatási tervéről, az önkormányzati ingatlanok bérleti szerződéseiről és díjakról, módosították a temetkezési rendeletet. Az önkormányzat tulajdonát képező külterületi ingatlan pályázati úton történő értékesítéséről is döntés született. Az önkormányzattól 2022. évben támogatásban részesült szervezetek (Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda és a Tiszajenő Községi Sportegyesület) beszámoltak a támogatás felhasználásáról, beszerzésekről.

