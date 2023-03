Az egykor Tiszapüspökiben élt, főleg muzsikus cigány családok emlékeit, múltbéli történeteit idézik fel a helyiekkel közösen Tiszapüspöki Helytörténeti Gyűjteményében március 24-én, péntek délután négy órától.

– Egy korábbi gyűjtésünk kapcsán merült fel ez az ötlet. Többen is jelezték, hogy szívesen megosztanák az emlékeiket velünk. Több ilyen alkalmat is tervezünk a jövőben más-más témában. Várjuk szeretettel azokat, akik elmesélik a történeteiket és azokat is, akik csak érdeklődnek a téma iránt – tájékoztatott Farkas László intézményvezető.