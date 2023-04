Eper, paradicsom, paprika. Eddig ezeket a növényeket termesztették fóliasátrakban, Tiszapüspöki mezőgazdasági közmunkaprogramjában. A napokban plusz három fóliasátrat tettek alkalmassá a palánták nevelésére, így már nagyobb mennyiségben teremhetnek zöldségek védett körülmények között. A három új fóliasátorban paradicsomot, paprikát és uborkát nevelnek majd a közfoglalkoztatottak.

Emellett szabadföldön is termesztenek különböző zöldségeket és fűszernövényeket is. A mintakerttel az a cél, hogy a megszerzett tudással az ott dolgozók otthon is ki tudják majd alakítani saját kis konyhakertjüket.