Megoldódhat az orvoshelyzet a tiszazugi kisvárosban. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, dr. Solt Magdolna tavaly, míg dr. Despotov Svetozar idén vonult nyugdíjba, jelenleg helyettesítéssel dolgozik. Az önkormányzat számos támogatást hirdetett, mellyel orvost csábítottak volna a településre.

Először a NEAK finanszírozáson túl havi egymillió forintot ígértek az új doktornak, majd egyszeri húszmillió forintot kínáltak a praxisjog átvételét követő harminc napon belül, amennyiben a jelölt vállalja, hogy hat évet dolgozik háziorvosként Martfűn.

Dr. Papp Antal polgármester a város honlapján legutóbb úgy nyilatkozott, jelenleg több orvossal is tárgyalnak, a felnőtt háziorvos kérdés már május-júniusban helyettesítéssel megoldódhat. Hozzátette: amennyiben a jelenlegi helyükről el tudnak jönni, már érkeznek is a kisvárosba. Az asszisztensek is nyugdíjba mennek, helyettük vannak érdeklődő fiatalok, akik a feladatokat folytatni tudják. A város vezetője reméli, hogy bár országos az orvoshiány, nekik végre sikerül hosszútávú megoldást találni.