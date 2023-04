Jászságon túlról is érkeztek kutyabarátok

A szakmai bemutatók mellett gyermekprogramok színesítették a jó hangulatú rendezvényt, valamint árva kutyusok örökbefogadásra is lehetőséget biztosítottak a szervezők. A nyílt nap sok kutyabarátot vonzott a Jászságból és azon túlról is. A találkozó kivaló alkalmat teremtett a baráti beszélgetésekre és tapasztalatcserére is. Kormanik Andrea bőresztéta Dunaharasztiból érkezett két ausztrál juhászkutyával. Egy általa szervezett adománygyűjtő akció során került kapcsolatba a jászberényi mentőkutyásokkal.

– A törökországi földrengés után vendégeim segítségével gyűjtésbe kezdtem. Februárban, Valentin-nap alkalmából bevételem 14 százalékát ajánlottam fel a jászberényi alapítvány számára, sokan pedig tárgyi adományokat ajánlottak fel – mesélte Andrea, aki örömmel vett részt a rendezvényen.