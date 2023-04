Több vízterületen is elmarad idén a halak ívásának idejére vonatkozó fajlagos fogási tilalom. A Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége a halgazdálkodási hasznosításában álló Nagykunsági főcsatorna nyugati és keleti ágán, valamint a Malomzugi Holt-Zagyván a ponty jogszabályban előírt fajlagos tilalmi idejének feloldását kérte az illetékes Halászati Hatóságtól. Kérelmét a hatóság jóvá is hagyta, így az említett vízterületeken a hivatalos tilalmi időben is foghatják és meg is tarthatják a horgászok a pontyot.