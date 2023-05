Közterület 2 órája

Állandó munkát ad a gyorsan nővő fű Örményesen

Az elmúlt hetek csapadékosabb időjárása kedvezett a növényzetnek, így a fű növekedésének is. Hogy ennek ellenére a közterületek rendezetten nézzenek ki, állandó fűnyírásra van szükség, így Örményesen is ezen dolgoznak most leginkább a közfoglalkoztatottak.

Molnár-Révész Erika Molnár-Révész Erika

Képünkön Rézsó József nyírja a füvet Örményes közparkjában Fotós: Mészáros János

Hatalmas az önkormányzat kezelésébe tartozó zöldfelület Örményesen, ezért folyamatosan gondozzák a közfoglalkoztatottak a település köztereit. Ehhez az önkormányzat számára többfajta eszköz, motoros fűkasza, fűnyíró és kistraktor is rendelkezésre áll. A közelmúltban tapasztalható csapadékos idő miatt gyorsan nő a fű, így a munka szinte soha nem áll meg.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!