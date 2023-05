A megjelenteket Balajtiné Sütő Margit intézményvezető-helyettes és dr. Pintér Zoltán Árpád, az Oktatási , Kulturális és Sport Bizottság elnöke köszöntötte, majd a színpadon volt zumba, Andy gyermek műsora, de zenélt a Körömvirág együttes is, volt lufihajtogatás és óriásbuborék show, s népszerű volt az arcfestés is. A nap jó alkalom volt arra, hogy egymással beszélgessenek, szórakozzanak a más-más óvodában dolgozók, hiszen erre a dolgos hétköznapokon nem nagyon jut idő, s a családtagjaik részére is tartalmas programról gondoskodott az óvoda vezetése a strandon.