A 2016-ban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány által átvett egykori TSZ székházat az 1-3 évfolyamos tiszaburai diákok vehették birtokba.

A közel négyszáz millió forintos uniós és hazai forrásból megvalósult beruházásról péntek délelőtt az iskola udvarán tartott sajtótájékoztatót Vecsei Miklós, a diagnózis felzárkóztatási stratégia végrehajtásáért felelős miniszteri biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Farkas László polgármester és Thaisz Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány kuratóriumi elnöke.

– Immáron nagyon szép környezetben fogadhatjuk a tanulókat – fejtette ki Thaisz Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány kuratóriumának elnöke.

– A legkisebbek számos produkcióval készültek erre a jeles napra. Büszkék vagyunk az egyik közös munkánkra is, ami egy okostanterem létrehozását jelentette. Az elmúlt hónapok arra engednek következtetni, hogy a helybéliek örömmel és megbecsüléssel fogadták az intézményt, ahová immáron közel ötszáz diák jár.

A tiszaburai iskolát – valamint az óvodát – 2016-ban vette át a Magyar Kormány felkérésére és a településen élők támogatásával a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványa 326 hátrányos helyzetű tanulóval.

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei településen a helyi pedagógusokkal, intézményvezetőkkel szorosan együttműködve már szűk fél év alatt szembetűnő eredményeket ért el a Máltai Iskola Alapítvány. Sokat javult a tanulási környezet, azaz a tantermek és főleg a kiszolgáló helyiségek állapota, és emellett a gyerekek tanuláshoz való viszonya is, látványosan megnőtt például az iskolába járási kedv. A fizikai környezet megváltozásával párhuzamosan a pedagógusok is hozzákezdtek ahhoz a szakmai módszertani megújuláshoz, ami a tiszaburai gyerekek iskolai eredményességének javulásához kell, bár még rengeteg feladat van hátra az optimális helyzet eléréséig – áll az alapítvány közleményében, melyben azt is leírják, hogy mindeközben folyamatosan nőtt az iskolai tanulók száma is.

A gyerekek műsorral készültek

Forrás: Beküldött fotó

Ma már 459 gyerek jár a tiszaburai iskolába, ezért szükségessé vált az intézmény bővítésére. A korábban téesz székházaként funkcionáló épületet 2018 -ban vásárolta meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, ezek után nyílt lehetőség arra, hogy ott 3 új tantermet alakítson ki a régi iskolaépülettől néhány utcányira, a Bán Sámuel utcában.

A Tiszaburai Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése című, június végén lezáruló projekttel befejeződik a „kisiskola” bővítése és teljes körű felújítása.

Az összesen 390,6 millió forintos beruházás nyomán az épület kívül-belül megújult, és az iskola összesen 9 (3+6) új tanteremmel, valamint a hozzájuk tartozó kiszolgálófunkciókkal – tanári szobával, vizesblokkokkal – bővült.

Megújult és beépült a tetőtér is, ahol – a Máltai Iskola Alapítvány céges adományokból megvalósuló digitális projektjének részeként – egy új alkotópedagógiai műhely is létrejött, ahol a gyerekek egy komplex pedagógiai program keretében 21. századi technológiával – lézervágóval és 3D nyomtatóval – tárgyakat készítenek. A tanárok és a diákok új bútorokat is kaptak, valamint új táblákat, projektorokat is felszereltek az iskolában.

A tervek szerint június 30-án záruló projektből az udvar is megújul: a mozgásfejlesztésre és testnevelésre alkalmas udvari torna eszközök és játékok beszerzése, telepítése is folyamatban van.

Az intézmény új tetőszerkezetet, hőszigeteléssel, nyílászárókkal, tantermekkel és vizesblokkokkal bővült

Már jó néhány éve kinőttük az általános iskolát

– nyomatékosította Farkas László polgármester.

– Közel ötszáz diák él a településen, ennek az új beruházásnak köszönhetően pedig évfolyamonként három osztály indult el szeptemberben. Mindez közel 170 diákot érint, kiket osztályonként egy pedagógus és két pedasszisztens oktat.