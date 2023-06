Egy flotta tagja volt az a katonai helikopter, amely a héten zuhant le Horvátországban. A gépekkel kapcsolatban hazánk 2018. június 29-én írt alá megállapodást húsz darab Airbus H145M típusú forgószárnyas beszerzéséről az Airbus Helicopters gyártóval a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program keretében. A flottában van csapatszállító, kutató-mentő és tűztámogató kialakítású is. A szerződés három elemről szólt, a helikopterek egy részét HForce fegyverrendszerrel is felszerelték. A szerződés része a logisztikai csomag, illetve a repülőműszakiak és a helikoptervezetők kiképzése is. A helikopterek szállításával párhuzamosan – a kiképzési és logisztikai csomag részeként – megérkezett több ezer tartozék és alkatrész, kiképeztek kilencven műszaki üzemeltető szakembert, valamint több mint ötven pilótát.

A szakemberek felkészítését többfős gyári mentorcsoport segítette hónapokon át, ennek köszönhetően rekordidő alatt sikerült elérni, hogy a repülési és műszaki-üzemeltetési, valamint minőségbiztosítási feladatokat a bázis állománya önállóan végezhesse. A helikopterek ma már éles feladatokat teljesítenek és több nemzetközi gyakorlaton is bizonyították magas szintű alkalmazhatóságukat.