Gazdára talált egy különdíj is, a Szolnoki SZC Petőfi Sándor Építészeti és Faipari Technikum és Szakképző Iskola diákönkormányzata Kalandpark belépőket vehetett át.

Kispál Ilona, a győztes diákönkormányzat patronáló tanára elmondta, neki is megküldték a hírlevelet a programról, de a diáktanácson résztvevő fiatalok is rögtön újságolták, hogy lehet pályázni. A diákönkormányzat meg is szavazta a részvételüket, átbeszélték, mi mindent fognak csinálni, utána már csak szorgoskodniuk kellett a közelükben lévő Malom utcai játszótéren.

Általában heti rendszerességgel jártak ki a gyerekek.

Felástuk a homokozót, elgereblyéztük a játékok között homokos rész, összeszedtük a szemetet, öltettünk virágokat is, melyeket aztán rendszeresen locsoltunk. Lesöpörtük a járdákat, a játszótéren kívüli egy méteres körzetet is takarítottuk

– mesélte a jutalmat is átvevő Antal Izabella.

Horváth Attila hozzátette, a fiúkkal legfőképp a nehezebb fizikai munkákat végezték.

– Felástuk a homokot, és mi hordtuk a vizet is a növényekre. De nyilván segítettünk más munkákban is – árulta el a fiatalember.

– Én személy szerint azért éreztem fontosnak ezt a kezdeményezést, azt, hogy karban tartsuk a játszóteret, mert úgy gondoltam, jó lenne, ha biztonságos, rendezett környezetben játszhatnának a gyerekek – mutatott rá Lengyel Botond.

A fiatalok növényismertető táblákat is kihelyeztek a kerítésre, melyet természetesen ők maguk készítettek. Így afféle „mini tanösvényt” is kialakítottak.

Arról viszont só sincs, hogy a jutalmukat bulizásokra fordítanának. Az intézményi hangosítást szeretnék belőle megoldani, a technika ugyanis tönkrement. Sok elképzelés van, hogy mire lehetne fordítani a maradék pénzt, ezt még átbeszélik. Bár az elképzelhető, hogy futja még egy közös diákönkormányzati csapatépítő partira...