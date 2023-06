Jótékonysági vásár bevételéből szépítették a Kaszap Nagy István Református Általános Iskola Kétpói Tagintézményt.

– A diákok még advent idején készítettek portékákat technika- és rajzórán. Ezeket a falu piacterén árusítottuk közösen, az adományokat a gyerekek fogadták, hiszen ők „dolgoztak” meg a bevételért – mondta el érdeklődésünkre Csontos Mónika.

Az intézmény igazgatója hozzátette: a gyerekek ötletdobozba dobhatták be a javaslataikat, hogy mire szeretnék elkölteni a 200 ezer forintos bevételt.

– Az elsősök színezőt kértek a termükbe, amit meg is kaptak, a többiek tükröt a mosdókba, hangfalat a zenehallgatáshoz és padokat az udvarra szerettek volna. A tükröt is beszereztük, a hangfal is használatban van már. A padokat is megrendeltük, egy kisdiákunk apukája intézte a rendelést, s nagy meglepetésünkre összeszerelve hozta be nekünk – sorolta a beszerzéseket az iskolaigazgató.

Hozzátette: mivel az iskola körül nincsen kerítés, reggel a padok kivihetőek az udvarra, ám délután be kell hozni, hogy még sokáig élvezhessék kényelmüket.