Ahogy említettük a terület már korábban is hasonló funkciót töltött be, ám a hiányos kerítés miatt nem volt elég biztonságos, mostanra ez is megoldódott, ugyanis körben elkészült a kerítés.

– Új padokat helyeztünk ki, az egyesülettel közösen összeszedtük az illegális hulladékot, új agility elem került ki, gallyaztuk a fákat, a házirend tábla is megérkezett – sorolta Lits László.

A szabályokat az ebtartók tehát a bejárat mellett olvashatják. Az egyik legfontosabb például, hogy nagy kutyát kicsivel ne eresszünk össze, illetve, hogy megfelelően szocializált ebekkel lehet érkezni.

Menkó Gyula, a városrész képviselője hozzátette, a környéken élők tavaly jelezték a felújítás szükségességét, már akkor fel is vették a kapcsolatot a városüzemeltetéssel.

– Nagy jelentőségű, hogy megújult a kutyafuttató, sokan érkeztek eddig is ide négylábú kedvenceikkel. A bővítésekkel reméljük még jobban érzik majd magukat a gazdik és tulajdonosok, próbálunk tovább bővíteni. A munkálatokhoz egyébként a Pletykafalu Közösségéért egyesület anyagilag is hozzájárult – fogalmazott Menkó Gyula.