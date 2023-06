Mintegy húsz évvel az első jármű megrendelése után a Flirt ma már a Föld huszonegy országában teljesít szolgálatot, az északi sarkkörtől, Magyarországon át, egészen Észak-Afrikáig. A Flirt a Flinker Leichter Intercity- und Regional-Triebzug (magyarul gyors, könnyű, intercity- és regionális vonat) rövidítése. A modell igazi nemzetközi bestseller lett, köszönhetően annak, hogy a jármű nem csak innovatív tervezés eredménye, de teljesítménye és minősége is kiemelkedő. A jármű a modern vasúti szállítás egyik legnépszerűbb és legsikeresebb megoldásaként ismert.

A Flirt-ök Magyarországon 2007 óta közlekednek, a MÁV-Start és a GYSEV vonalain összesen száznegyvenhárom motorvonat szállítja az utasokat. A Flirt flotta a MÁV teljes futásteljesítményének mintegy negyedét adja, átlagosan kilencvennégy százalékos, kiemelkedően magas rendelkezésre állás mellett.

A legutóbbi Flirt típusra érkezett megrendelésnek köszönhetően a Stadler korszakos mérföldkőhöz érkezett. Az olasz Valle d’Aosta régió négy Flirt motorvonatos szerződésével a vállalatcsoport a kétezer-ötszázadik Flirt vonatát értékesítette.

Magyarországon a Flirt története 2007-ben kezdődött, amikor a Stadler átadta a MÁV részére az első motorvonatot, amelyet 2018-ig további száznegyvenkettő követett. A svájci vállalatcsoport kiemelt figyelmet fordított arra is, hogy a hazai megrendeléseket mindig a lehető legnagyobb hazai hozzáadott érték mellett tudja megvalósítani, melynek következtében 2009-ben létrejött a Stadler szolnoki kocsiszekrény üzeme is, amely viszont nem csak a hazai piacon rendelt járművek gyártásába kapcsolódott be.

Az eddig megrendelt kétezer-ötszáz darab járműből a szolnoki üzem összesen kilencszáztizenkettő Flirt vonat gyártásában vett részt, az indulás óta pedig háromezer-hatszázhetvenöt darab Flirt kocsiszekrény hagyta el a vállalat kapuit.

Ezt a teljesítményt a magyar munkavállalók 28 ezer tonna alumínium felhasználásával és 6 millió munkaóra befektetésével valósították meg – tudatta közleményében a Stadler sajtóosztálya.