„Beszélgessünk, de hogyan?” címmel tartott előadást Vízkeleti-Hegedűs Judit, a Lelki Egészség Központ munkatársa a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Egyesületénél kedd délután. A hallgatóság a Móra úti közösségi térben találkozhatott az előadóval, de a program online is követhető volt.

Beszélt arról, hogy sok mai családban sajnos nem beszélgetnek az emberek, saját otthonukban nem merik elmondani, hogy mit éreznek, pedig fontos, hogy az érzéseinket merjük kimondani.

Rámutatott, hogy alapvetően három kommunikációs stílus van, a passzív, az agresszív, valamint az asszertív. Az utóbbiról sokan még csak nem is hallottak, pedig ez az önérvényesítő stílus, mely öntudatos, határozott, ugyanakkor másokra is tekintettel van. Kifejtette, miként ismerhető fel, aki így kommunikál, mik azok az asszertív jogok, és természetesen arról is szó volt, miképpen valósíthatja meg hallgatósága is az önérvényesítő érintkezést, hiszen ez a kommunikációs mód lenne kívánatos a hétköznapi életben és a munkahelyen egyaránt.