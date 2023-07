Lépésenként bővítik a karácsonyi fénydekorációt a tiszazugi városban.

Kétmillió forintból huszonkét, egyenként negyven méteres füzért szereznek be, amit a tervek szerint négy fán futtatnak végig. Wenner-Várkonyi Attila polgármester arról tájékoztatta a lakosságot, hogy ezen kívül egy háromdimenziós, két méter magas, szelfizéshez alkalmas dísztárgyat is vásárolnak, amit a városháza környékén állítanak fel. Hozzátette, természetesen a korábbi elemek közül a még müködőeket is felhelyezik advent idején, de minden évben továbbiak vásárlását tervezik.