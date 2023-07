Jó hangulatban telik a Tiszafüredi Családi Fesztivál a város szívében. Ahogy korábban is írtuk, az esemény július 6-tól 9-ig tart, mégpedig a Tiszafüred szabadidő- és rendezvényközpontjaként is ismert Halas téren és a Morotva Kerékpáros Pihenőparkban. A helyszíneken igazi fesztiválhangulat uralkodik – ahogyan Menyhárt Márk fényképei is bizonyítják, kitűnő körülmények között telik a hévége Tiszafüreden.