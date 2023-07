A tervezettnél tovább tartottak az állományfelméréssel kapcsolatos munkák Rákóczifalva könyvtárában, így a zárva tartás ideje is hosszabbra nyúlt. Az intézmény június 19-én nyitotta meg kapuit az olvasni vágyók előtt, azóta szépen be is indult a forgalom.

– A diákok keresik a kötelező olvasmányokat, de a nyaralni indulók is vesznek ki könyveket – osztotta meg tapasztalataikat Farkasné Jakab Krisztina könyvtárvezető.

– Az úti könyvek iránt is észrevehetően megnőtt az érdeklődés. A külföldre utazók keresik a szótárakat, valamint az adott országgal kapcsolatos kiadványokat. Sokan a késedelem miatt kiküldött felszólításokra most hozzák vissza a könyveket, ezzel is nő a választék. A szépirodalom a nyári időszakban is megy, persze vannak, akik kimondottan könnyű olvasmányokat keresnek. Az idősek kérik, hogy nyárias hangulatú, tengerparton játszódó könyveket, regényeket válogassunk össze nekik – fejtette ki Krisztina.

Az is megtudtuk, a leltározás során leselejteztek 100-120 könyvet, valamint készítettek jegyzőkönyvet már elhasználódott kiadványokról, melyet a későbbiekben fognak kiszelektálni.

Nagy előrelépés viszont, hogy a kézi nyilvántartást megszüntették, a nyitás után már csak elektronikusan tartják nyilván a kölcsönzéseket. Terveznek további modernizálást is.

– Léteznek olvasójegy alkalmazások, melyet okostelefonokra lehet telepíteni. Ez azért lenne hasznos, mert nem egyszer megesik, hogy a látogatók otthon felejtik az olvasójegyüket, a telefonjukat viszont mindig magukkal hozzák. Az alkalmazással megoldódna ez a probléma – mutatott rá Farkasné Jakab Krisztina.