Július 8-án a kunmadarasi önkormányzat és a Kunmadarasi Honismereti Egyesület rendezi meg a Hármas Kerületek – Jászság, Nagykunság, Kiskunság – településeinek XVII. kézi aratóversenyét. Az eseményt a hagyományápolás jegyében a Kapitányok Tanácsa hozta létre tizenhét évvel ezelőtt. Balogh Marianna polgármestertől megtudtuk, a verseny helyszíne a volt repülőtér, ahová kilenc óráig várják a csapatokat és a vendégeket, akiket Molnár László népzenész tárogatómuzsikával hívogat a jeles alkalomra.

A megnyitó után elkezdődik a verseny, a csapatoknak az adott területükön kell elvégezniük a kézi aratást korhű eszközök használatával, népviseletbe öltözve. A búzatábla szélén terítéket is készítenek, amelyről a kolbász, a szalonna, a hagyma sem hiányozhat, de bizonyára lesznek olyan csapatok, melyek helyi ételekkel is készülnek. Később szórakoztató zenés programokkal is várják a rendezvény résztvevőit. A délutáni eredményhirdetésen pedig kiderül majd, hogy végül melyik volt a legügyesebb aratócsapat.