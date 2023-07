– Színes lépcsők városa lesz Balatonalmádi. Pályáztunk. Nyertünk. Itt vagyunk! – posztolta a közösségi oldalra Páncsics Edina rajztanár, a Fess Kompánia vezetője. A csapat festette le a Tisza-part lépcsőit is Szolnokon, és a támfalra is ők készítették az alkotásokat. Most Almádit szépítik meg.