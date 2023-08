Rengeteg elszármazott részvételével tartották meg pénteken a Tiszasülyért Egyesület szokásos nyári egyesületi napját a Nagy Lajos Faluházban. Körülbelül 120 vendég látogatott el az eseményre, elsősorban beszélgetni a rég látott ismerősökkel.

A szervezet most ünnepelte 20 éves fennállását, erről ünnepi köszöntőjében Demjén Imre elnök emlékezett meg. Az évforduló alkalmából csokor virággal, illetve férfiak esetén egy üveg borral köszönték meg mindazok segítségét, akik társadalmi munkában segítik az egyesület tevékenységét, rendezvényeiket.

Az egybegyűlteknek műsorról is gondoskodtak a szervezők. Fellépett a Jászladányi gyermek citerazenekar négy tagja, Utazás címmel táncos duettet adott elő Barna-Subicz Szilvia és Veszelka Olívia. Elfogadta meghívásukat Oláh Kati aranykoszorús dalénekes, aki Tóth Gábor kíséretével énekelt. Katonadalokkal szórakoztatta a népet a Tiszasülyi Dalárda is. Fellépett a Budapest Ragtime Band is. Vacsora után Ambrus Károly tárogatózott, majd hajnalig tartó jó hangulatú beszélgetés, nótázás zárta a napot.