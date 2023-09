Tavaly óta egyre több középiskolás diák érdeklődik a helyben elérhető és ingyenes Középiskolás Program (KP) iránt Szolnokon is. Amellett, hogy ez a képzési program e-learning kurzusokkal egészíthetik ki középiskolai tanulmányaikat, úgynevezett KP délutánokon is részt vehetnek. - Itt lehetőségük van a többi diáktársukkal megismerkedni, s minőségi szabadidőt tölthetnek változatos szakmai, kulturális és készségfejlesztő programokkal, informális oktatási keretek között - számolt be a programról Bernáth Orsolya.

A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány Szolnoki képzési központjának képviselet-vezetőjétől megtudtuk, hogy a szolnoki MCC életében fontos a kultúra is.

A Szigligeti Színházzal jó viszonyt ápolunk, az általános iskolásoknak szóló Színház világa kurzus keretében minden évben meglátogattuk a Tisza-parti teátrumot. Ott hol egy munkatárs, hol maga Barabás Botond igazgató úr mutatta be az épületet a pincétől a padlásig

– részletezte a képviselet-vezető.

Kiemelte: az MCC programjaiban az oktatás és a közösségépítés mellett fontos szerep jut a magyarság és a helyi értékek támogatásának, ezért a szolnoki diákok és kollégák úgy döntöttek, hogy az éves élményprogramokon belül rendszeres színházlátogatóként járulnak hozzá a színház munkájához.

– A bérleteket személyesen Barabás Botond hozta el a diákoknak, akikkel egyéb kulisszatitkokat is megosztott a színház életéből: a 120 éve működő kőszínházba az idei évadra több, mint 7000 bérletet sikerült eladni, ami országos szinten igen magas nézőszámot jelent. Az MCC szolnoki képzési központja büszke arra, hogy hozzájárult ehhez a sikerhez és bízunk a további sikeres együttműködésben – hangsúlyozta végül Bernáth Orsolya.