Kaktuszaik is vannak 1 órája

Díjat nyertek édenkertjükkel: legalább ötvenféle növény pompázik a tenyői házaspár udvarán

Gondozott, zöld pázsit, pirosló muskátlisor a fehér házfal tövében – ez csak egy pici szelete annak a szépségnek, mely a tiszatenyői Guttyán Sándorék portáját jellemzi. A természetszerető házaspár mindig is nagy gondot fordított környezetére, amit most első díjjal is jutalmazott az önkormányzat a Tiszta udvar, rendes ház elnevezésű versenyen.

Molnár-Révész Erika Molnár-Révész Erika

A Tiszatenyői Guttyán Sándor és felesége kertjében egy egész kaktuszgyűjtemény is megtalálható, de még számos egyéb növényfajtában is lehet gyönyörködni Fotó: Mészáros János

– Először nem akartunk nevezni. Aztán a gyermekeim biztatására, akik azt mondták, hogy érdemes, és nem kell szégyellni azt, ami szép, belevágtunk – mesélte a versenyről rendezett portáján a tiszatenyői Guttyán Sándor. Az udvar valóban szép, a lenyírt pázsit üde zöld, többféle virág, bogyós bokor, és faféle pompázik a kertben és a ház előtt is. Hátul pedig egy teljes kaktuszgyűjteményben is lehet gyönyörködni. Mint megtudtuk, legalább ötvenféle növény megtalálható a portán. – Mi nem csak a verseny miatt tartjuk rendben a házat és környékét, hanem folyamatosan gondozzuk. Ide bármikor lehet jönni, meg lehet nézni, mindig ugyanolyan rend van – mutatott körbe a nyugdíjas erdőgazdasági szakember, aki 33 éve önkormányzati képviselőként is tevékenykedik. Éppen ezért az első helyezéssel járó 50 ezer forintos díjat nem vette át. Mint mesélte, már a verseny ideje óta is változott a kert, hiszen akkor virágoztak még a hibiszkuszok és a sorban elültetett muskátlik, a piros virágok szinte teljesen eltakarták a fehér házfalat. – Naponta foglalkozunk a kerttel. Van, amikor egy óra hosszát, és olyan is amikor hármat naponta, attól függően kell-e füvet vágni. Megosztva dolgozunk a nejemmel, a muskátlikat, leandereket ő gondozza, minden más az én feladatom – tette hozzá mosolyogva. Mint elmondta, hátul egy baromfiudvar is van, a tyúkok mellett tartanak nyulat, fürjet és gyöngytyúkot is. – A természet szeretete pici korom óta az életem része. Rengeteg könyvem van, legalább négyszáz kötet, melynek nagy része a természettel vagy a történelemmel foglalkozik. Nagyon szeretem a kertet és az állatokat gondozni. Amikor reggel felkelek, azonnal jövök ki fél hat-hat órakor, és végignéznem, van-e valami igazítanivaló. Aztán kezdődhet a munka! A Guttyán házaspár két lánya Andrea és Erika – akik agráregyetemet végeztek– már kirepültek a családi fészekből, egyikük messze a Dunántúlra, másikuk Szigetszentmiklósra költözött. Ugyan ketten maradtak, de, amikor csak lehet, a lányok elhozzák az unokákat, két fiút és két lányt. Erdészmérnök szeretett volna lenni, nem engedték A Guttyán házaspár nemcsak otthon nem tétlenkedik, rendszeresen vállalnak munkát a különböző kertészetekben. A növények szeretete nem véletlen. – Erdőgazdasági szakmunkásképzőt végeztem, aztán növényvédő-gépész, növényvédő, majd mezőgazdasági gépszerelő szakmákat szereztem. Az erdőgazdasági szakmunkás iskolába azért jelentkeztem egykor, mert erdész szerettem volna lenni. Ám az akkori politikai helyzetben nem lehetett, mert szakmunkásokra volt szükség, nem mérnökökre. Mi voltunk az országban az első erdőgazdasági végzettséggel rendelkező szakmunkások –mesélte Guttyán Sándor.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!