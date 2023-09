Egyre több környékbeli iskolás csoport keresi fel kirándulásuk során a tiszasülyi Nagy Lajos Faluházat, melyet a Tiszasülyért Egyesület működtet. Egyik fő vonzerő az udvaron álló, régi működőképes kemence, valamint a számos népi játék, melyeket a mai gyermekek is tudnak élvezni.

A napokban Tiszaroffról kerékpároztak át tanáraik kíséretében az általános iskola másodikos és negyedikes diákjai, akik a település templomát is meglátogatták, megismerkedtek az egyesülettel és a faluházat is megtekintették. A kemence adta lehetőségeket kihasználva, belekóstolhattak a kenyérlángos készítésének fortélyaiba is. E jellegzetes étel elkészítésében a faluház munkatársa, Dienes Olívia volt segítségükre, aki nagy gyakorlattal rendelkezik ezen a téren. Az elkészült finomságokat a diákok jóízűen el is fogyasztottak.

A faluházi látogatás egyfajta múzeumpedagógia foglalkozásnak is tekinthetők, mivel itt játékos formában ismerkedhetnek a tanulók a hagyományokkal

– mutatott rá Demjén Imre, az egyesület elnöke.

– A falusi iskolák pedig olcsón tudnak tartalmas programot nyújtani a gyerekeknek, főleg, ha kerékpáros kirándulást szerveznek, felkeresve egyúttal az útvonal mentén található nevezetességeket, érdekességeket. Erre egyre inkább ráéreznek a környékbeli pedagógusok, sőt, jártak már nálunk szolnoki óvodások is. A kemence és a játékok kipróbálása során itt hasznos ismereteket szereznek a gyerekek a régi korok mindennapjairól, e tudást pedig szórakoztató formában sajátítják el – folytatta az elnök.

Az elnök azt is elmondta, a kemencében a hagyományos lángos mellett például pizzát is készítettek már az ide látogató gyerekcsoportok.