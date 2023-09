Két napon át testközelből ismerkedhetnek meg a fiatalok a különböző szakmákat, találkozhatnak közép- és felsőfokú oktatási intézményekkel, munkáltatókkal a vármegyeszékhely Hild terén és az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban. Szűkebb régiónk középfokú oktatási intézményei nyújtanak ízelítőt az érdeklődőknek oktatási kínálatukból, megismertetve a fiatalokat az egyes foglalkozásokkal, de a rendezvényen néhány felsőfokú intézmény és cég is bemutatkozik, továbbá a kormányhivatal vagy a vármegyei kereskedelmi és iparkamara is ellátja hasznos tudnivalókkal a fiatalokat.

– A résztvevők közös célja, közös érdeke, hogy olyan olyan utat próbáljanak mutatni a növekvő nemzedéknek, mely a későbbiek folyamán számukra stabil utat fog jelenteni; olyan szakmát sikerüljön majd választaniuk, ami jelentős értékkel hozzájárul ahhoz, hogy ez nemzedék jól érezze magát ebben a társadalomban – hangsúlyozta a szerdai megnyitón dr. Berkó Attila főispán.

Mint mondta, fontos, hogy a munka alapú társadalmat építsük tovább, és meg is erősítsük a későbbiek folyamán. Utalt arra is, hogy múlt héten egy pályaválasztási programmal a felnőtteket szólították meg, mostani kiállíts pedig elsősorban a gyerekeknek szól, de itt vannak azok a felnőttek is, akik szeretnének pályát módosítani vagy új szakmát felvenni. Tehát ezek a hetek arról szólnak, hogy legyünk aktív részesei annak a törekvésnek, hogy minél többen munkából lássák el családjukat és munkáért kapott bérből éljék az életüket. Ez fontos, hogy azt az utat tudjuk követni, amin már 11 éve jár Magyarország – tette hozzá.

Kiemelte, vármegyénkben a szakképző intézmények az általános iskolákkal jó kapcsolatot tudnak építeni. Régiónkban pedig versengenek a munkahelyek a szakképzett munkaerőért, és ma már mindent meg is tesznek annak érdekében, hogy a munkaerőt megtartsák.