A fiatalok Novalján vettek részt egy rangos megmérettetésen, a Dance Open Világbajnokságon.

Színvonalas előadásokat láthattak a nézők

Fotó: Kiss János

A 3 napos versenyen 21 országból 2500 táncos mérte össze tudását és ügyességét több kategóriában. A mezőny nagyon erős volt, de a Dalmások csapata minden kategóriában jól teljesített, monda el Győrfi Dalma az iskola vezetője. Több világbajnoki cím is született. A szolnoki táncosok több tagozat mellett a DDC group és a DDC Hungaricum formációban is indultak. Mi sem bizonyítja jobban felkészültségüket, minthogy mindkét esetben első helyezést értek el. A DDC group bejutott a legjobb nyolc csapat és a legjobb harminc produkció közé. A verseny izgalmai mellett jutott idő egy kis városnézésre is, sőt a bátrabbak a tengerben is fürödtek. A club egy pár hazai verseny után decemberben, újabb kihívások elé néz, ugyanis Szerbiába készülnek egy hasonló nagy szabású versenyre.

A szolnoki csapat

Fotó: Kiss János

Egy kis összesítés a szolnokiak szerepléséről a novaljai International Dance Open Világbajnokságon: