Dr. Szmolka Gábor, a Hetényi Géza Kórház - Rendelőintézet Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály orvosa az onkológiában történő fájdalomcsillapításról tartott előadást.

Bakos Ferencné, vármegyei kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának szűrési koordinátora, vezető védőnő a szűréseken való részvétel fontosságát ecsetelte.

Vízkeleti Hegedűs Judit az Egészségfejlesztési Iroda és Lelki Egészségközpont vezetője a hatékony kommunikációról értekezett, mely a rákbetegekkel való érintkezésben is elengedhetetlen fontossággal bír.

Szó esett a demenciáról is, mely egyre több idős személyt érint, erről Nagy-Bana Zsanett, a Egészségfejlesztési Iroda és lelki Egészségközpont munkatársa beszélt.

Furcsa Józsefné kérdésünkre elmondta, egyesületük alapvető célja, hogy a rákkal kapcsolatos információkat eljuttassák a lakossághoz. De a hozzájuk fordulókat arra kérik, kérdezzék orvosukat is, hiszen ők nem szakemberek. A betegeket mindig arra biztatják, ne dugják homokba a fejüket, nézzenek szembe állapotukkal, hiszen nagyon fontos, hogy mielőbb megkezdjék a kezelést.

– Sajnos a rák még ma is tabutéma. Nagyon sok érintett még a családjának sem meri elmondani a betegségét, a környezetének még kevésbé. A munkahelyén meg végképp nem, mivel félti az állását, tart a megbélyegzéstől. Sokakban él az a tévhit, hogy a rák képes másokra is átterjedni, holott ez nem fertőző betegség. Ha időben diagnosztizálják, gyógyítható is. De a betegek is sokszor inkább homokba dugják a fejüket, ami rossz hozzáállás, hiszen az a cél, hogy minél hamarabb megkapják a segítséget. Ellenkező esetben jönnek az áttétek, súlyosbodik az állapot és ha a betegség elhatalmasodik, egy idő után már tényleg nincs mit tenni – hangsúlyozta Furcsa Józsefné.

Azt is elmondta, civilként nekik a betegek könnyebben megnyílnak, mint a kórházban az onkológiai osztály munkatársainak, de a betegeket mindig arra biztatják , hogy kérdezze meg az orvost is, mivel ők nem szakemberek. De mindig arra biztatják az érintetteket, hogy vegyenek részt a kezeléseken, szedjék be a gyógyszert, és csak azt szedjék, amit az orvosa felírt. Emellett pedig ne dőljenek be mindenféle hamis információknak.