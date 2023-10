Közös főzés és mézeskalács díszítés is várja a tiszaföldvári halloweeni lovastábor résztvevőit az őszi szünet második felében. Az állatmentéssel is foglalkozó Bendák- Kiss Kitti lovas programokat szervez. A kézműves foglalkozások mellett ügyességi játékokkal és lófestéssel is készülnek, természetesen a csokigyűjtés és a tökfaragás sem maradhat el.