Szeptember végétől november 2-ig 228 új könyvvel bővült Rákóczifalván a bibliotéka állománya. Az új könyvek iránt nagy az érdeklődés, már csak azért is, mert beszerzésükkör figyelembe veszik az olvasói igényeket. Sok gyerek is szívesen tér be a jelenleg a Varsány Közösségi Ház földszinti helyiségében működő könyvkölcsönzőbe.

Császiné Csáti Réka igazgató elmondta, az őszi szünet utolsó napján, pénteken, az esős idő ellenére is nagy volt a forgalom, sokan jöttek gyerekeikkel aznap az intézménybe, a nagyobbak a délelőtti csillagászati minimatiné előadására ültek be, amit Újlaki Csaba tartott vetített képekkel illusztrálva Univerzumunkról, a kisebbeket pedig a szülők áthozták a könyvtárba mesekönyvekkel ismerkedni.

A legifjabb korosztály ugyan még nem tud olvasni, legfeljebb anyuka vagy apuka felolvasását élvezhetik, ám körében nagy sikert aratnak a gombnyomással megszólaltatható mesekönyvek. E kiadványokat az utóbbi napokban is szívesen vették le a polcról a szülők, hogy kedvet csináljanak csemetéiknek a majdani olvasáshoz.