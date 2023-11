A Rákóczi Szövetség diákutaztatási pályázata segítségével Nagyváradon járhattak nemrég a Szentannai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium tanárai és tanulói. A karcagiakat a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium fogadta – tudtuk meg Gyermán János Tamás oktatótól.

Az iskolaigazgató ismertette velük történelmüket, sajátos képzési rendszerüket, illetve bepillantást tehettek egy elektrotechnikai szaktárgyat oktató tanterembe is. A karcagiak koszorút helyeztek el Szacsvay Imre és az intézmény névadója, Lorántffy Zsuzsanna szobránál is. Látogatást tettek a Római Katolikus Székesegyházba, ahol megnézték a Szent László Egyházművészeti Múzeum kiállítási anyagát is. A Szigligeti Állami Színház épülete, a Szent László tér és annak épületei, a Fekete Sas palota, a Holdas ortodox templom megtekintése után az EMKE kávéház következett, ahol ismertették velük a Holnap Irodalmi Társaság történetét és a költőóriás, Ady Endre munkásságát.

Az előadás után a Holnaposok szoborcsoportját is megnézték, majd a Nagyváradi Vár- és Várostörténeti Múzeum következett, a vár történelmével együtt, majd megnézték az augusztusban felavatott Szent László-szobrot.

A sok-sok látnivalót Nagyváradról hazafelé egy kvízjáték formájában átismételte tanítványaival Gyermán János Tamás, aki tanárként úgy véli, kirándulásuk – azon túl, hogy közösen bepillantást nyerhettek múltunk tragikus, de dicsőséges korszakába – számos tanulsággal és példával szolgál a jelenkori ifjúság számára. Látogatásuk tanulságos volt, a közös ünnepi megemlékezés még jobban megerősítette bennük az összetartozás érzését, valamint a magyarságtudatot.