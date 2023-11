A verseny célja: megemlékezés a karcagi Vörös Meteor Sport Egyesület megalakulásának 60 éves évfordulójáról. A verseny helyszíne az Erzsébet-liget környéke, versenyforma: nappali egyéni rövid távú helyi (nem rangsoroló), a térkép méretarány: 1: 5 000, alapszintköz: 1 m.

A terep jellegzetes alföldi nyílt és erdős terep, úthálózattal, épített objektumokkal. Díjazás: Az 1-3. helyezettek érem díjazásban részesülnek, kategóriák: férfi-női (az életkorok szerinti beosztás a nevezés függvényében). Gyülekező az erdei tornapálya, lőtérrel szemközti bejáratánál (sportpályán túl, a Széles Kertközi út bal oldalán). Tervezett pálya hossza 1-2 km, a táv sétával is teljesíthető.

A szervezők akkor is szívesen látnak mindenkit, ha csak szeretne velük emlékezni az elmúlt 60 évre, de várnak minden egykori és jelenlegi tájfutót is, akik a VMSE, majd a KSE színeiben versenyeztek. Két fős csapatok is indulhatnak, pl. szülő-gyermek, nagyszülő-unoka, barátok, a lényeg, hogy mozogjunk! – írják a szervezők felhívásukban.