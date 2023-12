A késői lombhullatás miatt a tervezetten felüli zöldhulladék elszállítását kérelmezte a közelmúltban a törökszentmiklósi önkormányzat a szolgáltatónál.

– A megváltozott időjárási körülményekre való tekintettel, az ősz elhúzódásával a fák kései lombhullatása tapasztalható idén is. Ezért a korábbi évekhez hasonlóan, most is kezdeményeztük a lakossági igényeknek megfelelően a zöldhulladék újabb elszállítását a szolgáltatónál. Ennek eredményeképpen a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. a régió koordinátorral egyeztetve, a Mohu Zrt. hozzájárulásával, tervezetten felüli zöld hulladék szállítást végez december 11. és 15. között a szokásos járatrend szerint – tájékoztatott Markót Imre polgármester.