– Tavaly is kaptam csomagot, idén is nagyon várom már. Mindegy mit kapok, mindennek örülök, mindenért hálás vagyok – a szolnoki nappali melegedő egyik ellátottja, Rácz Béla nyilatkozott így péntek délelőtt. Az intézményben ezen a napon egy kicsit minden vidámabb volt, a dolgozók karácsonyi jelmezt öltöttek, az asztalokat terítők tették ünnepibbé.

Nekem is mindegy mit kapok, nem vagyok válogatós. Örülök neki, hiszen nincs most munkám, a szüleim meghaltak, a testvéreim nem tudom hol vannak, egyedül maradtam. A szentestét is a szállón töltöm majd...

– mondta egy másik ellátott, Lakatos Annamária.

– Mivel a mi ügyfeleink nagyon-nagyon ritkán kapnak ajándékot, ezért nagyon örülnek neki, készülnek erre a napra. Azt is tudni kell, hogy ilyenkor többen jönnek be a melegedőbe, ma már 55-en bejelentkeznek, míg máskor 50-51 fő van bent. A csomagot azok kaphatják meg, akik rendszeresen igénybe veszik szolgáltatásainkat – hangsúlyozta Dabisné Zsoldos Mónika, a Humán Szolgáltató Központ Hajléktalan-segítő Szolgálat vezetője.

Közben a 70 darab ajándékcsomag is megérkezett, melyeket a gyűjtés szervezetője és ötletgazdája, Ahmadné dr. Labanics Éva, valamint gyermekei, és segítői hoztak be a szállóra.

Idén 20 női és 40 férfi csomagot állítottak össze

Fotó: Mészáros János

– Az adományozók mindegyike megkért arra, hogy továbbítsam jókívánságaikat, és azt a reményüket, ha kis időre is, de az ajándékokkal sikerül feledtetni a nehézségeket, és az önök szívébe egy kis melegséget, az arcukra pedig egy kis mosolyt csalni az ajándékokkal– így köszöntötte és tolmácsolta az adományozók gondolatait az egyik teremben addigra már összegyűlt ellátottakat.

Mint elmondta, Szolnokon a szeretet lángja már novemberben lángra lobbant amikor elkezdte a gyűjtést, hiszen idén is nagyon szívesen csatlakoztak a támogatók.

– Idén 20 női és 40 férfi csomagot állítottunk össze, és mivel soha nem lehet tudni hogy az utolsó napokban még kik jönnek be, pluszban 10 férfiak és nők számára is használható csomagot készítettünk. Nekem mindig ez a karácsonyi ajándék, hiszen annyi szeretetet kapok az adományozóktól is, de amikor itt is látom a csillogó szemeket, az egy fantasztikus érzés – mondta az ügyvédnő.

– Dezodor, tusfürdő kézkrém, parfüm, három az egyben kávé, sapka, sál, tusfürdő, keksz... – sorolta a megkapott ajándékcsomag tartalmát Marancsikné Éva.

– Nagyon örülök neki, minden gyönyörű, és hasznos. Ezzel egy kicsit könnyebbé vált a mai napom, hiszen nagyon nehéz a családom nélkül, akik messze laknak, de nem tudom meglátogatni őket karácsonykor, mert nincs rá pénzem – sírta el magát a középkorú asszony.

Az ajándékok kibontása után a Humán Szolgáltató Központ karácsonyi ebéddel vendégelte meg az ellátottakat. A menü töltött káposzta és sütemény volt.