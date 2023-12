Látványterv 1 órája

Új fejezethez ért a miklósi Piramis ügye

Több, mint 180 parkoló és 22 garázs is épül majd a törökszentmiklósi Piramis Centerhez – ez derül ki az elkészült tervekből, melyet a kivitelező már be is nyújtott az illetékes hatóságnak.

Molnár-Révész Erika Molnár-Révész Erika

Így néz majd ki a látványterv szerint a befejezett épület Forrás: Markót Imre polgármester Facebook oldala

Elkészíttette és benyújtotta az illetékes hatósághoz a törökszentmiklósi Piramis Center továbbépítésére vonatkozó építési engedélyezési tervet a beruházó, így már elindult az engedélyezési eljárás a torzó befejezésére – tájékoztatott közösségi oldalán Markót Imre, a város polgármestere.

– A tervek szerint az épület földszinti és emeleti részén kereskedelmi üzletek létesülnek. A Kossuth Lajos utca felé nyíló udvari részen 33 parkoló, a Vásárhelyi Pál utca felől megközelíthető mélygarázsban 148 parkoló és 22 garázs épül majd. A tervező a tervek elkészítése során törekedett arra, hogy az épület illeszkedjen a településképbe. A Kossuth utca felőli homlokzatra jellemzően téglaburkolat kerül, a két oldalsó homlokzat rácsra futtatott növénytakarót kap majd. Az emeleti lapostető jelentős hányadán növényzettel fedett intenzív zöldtetőt alakítanak ki – részletezte a leendő kialakítást közleményében a városvezető.

