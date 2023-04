– Az elmúlt nyolc évben nem akadt egyetlen befektető sem, aki akár egyetlen forintot is adna ezért az épülettorzóért. A jelenlegi pályázatban is két lehetőség állt nyitva az ajánlattevők számára. Vagy egy összegben vásárolják meg– ami senkit sem érdekelt – vagy az elkészült épületben épülethasználati jogot biztosít számára az önkormányzat. Ez utóbbira tett ajánlatot a nyertes ajánlattevő, aki vállalta, hogy az önkormányzatnak felajánlott épületrészt pénzben visszabérli, de adott esetben egy összegben ki is vásárolja azt – írta közösségi oldalán Markót Imre polgármester.

Hozzátette, ajánlatában a cég azt vállalta, hogy a szükséges építési engedély beszerzése után, 24 hónapon belül befejezi a jövőben gazdasági, kereskedelmi funkciókat ellátó épületet.