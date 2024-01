Összesen 120 927 kilogramm halat telepített az elmúlt esztendő folyamán a kezelésében álló vizekbe a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KTVHESZ). Ez e mennyiség 37 040 kilóval haladta meg a megelőző évben telepítettet, 2022-ben ugyanis 83 887 kilót helyeztek ki a folyó- és állóvizekbe.

– Szövetségünk tavaly huszonöt százalékos áremelésre kényszerült, de a beszedett többletpénzt nem feléltük vagy egyéb kiadásaink fedezésére fordítottuk, hanem a halmennyiség gyarapítására, tehát visszakapták a horgászok – hangsúlyozta Donkó Péter, a KTVHESZ ügyvezető igazgatója.

A területi jegyek árbevételének majdnem hetven százalékát fordította haltelepítésre szövetségünk. Összegben ez mintegy 180 millió forintot jelent.

Mint Donkó Péter rámutatott, a fogási naplók összesítéséből kiderül, melyik évben mennyi halat vittek el a horgászok az adott vízből, ezt mennyiséget mindenképpen pótolniuk kell, de a kifogottakét minden vízterület esetében meghaladta a betelepített mennyiség.

Múlt évben csökkent ugyan a területi és állami horgászjegyet véltük száma, de ez sem vetette vissza a szövetség telepítési kedvét.

A Tisza folyó szövetség által kezelt szakaszán 2022-ben 47 272 kiló halat zsákmányoltak a pecások, míg 2023-ban 84 007 kilót telepítettek. A Nagykunsági főcsatorna nyugati és keleti ágából előző évben kivett 21 498 kiló uszonyost 25 498 kiló telepítésével kompenzálták, a Malomzugi Holt-Zagyvából kifogott 4 182 kiló hal helyett pedig több mint a mennyiség dupláját, 8 658 kilót helyeztek ki a holtágba.

A horgászok körében a ponty változatlanul vezeti a népszerűségi listát, ebből halfajból összesen 116 645‬ kilót engedtek szabadon, jutott belőlük a fentebb említett vizek mellett a szolnoki Ártéri Horgásztóba (régi nevén Vegyi kubik) és a Karcagi II. csatornába is. A telepített pontyok közül 73 881‬ kiló volt fogható méretű, túlnyomó többségében háromnyaras, 2400 kiló pedig extra méret.

A süllőállományt is gyarapították, összesen 336 000 darab előnevelt ragadozót engedtek el a különböző horgászvizekben. Továbbá kétnyaras csukákat is kihelyeztek a Tiszába és a Malomzugi Holt Zagyvába, a Tiszába harcsát, valamint a jelenleg nem fogható kecsegét is telepítettek, ez utóbbi számottevő részét a tiszai Hal Napján. A Nagykunsági főcsatorna nyugati ágán pedig még a keszegállományt is javították.

Fogni valóból tehát idén sem szenvednek hiányt a horgászat szerelmesei, és természetesen 2024-ben is lesznek telepítések.