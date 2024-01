– Három évvel ezelőtt volt először szánkódombunk, melyet azóta minden évben tervezünk, de az idő eddig nem kedvezett nekünk. Ám most végre minden összeállt. Kedvező lett a hőmérséklet, a szélerősség, és a mínuszok is megmaradtak – mesélte boldogan a nyolcszáz lelkes kisközség polgármestere. Pásztor Roland elmondta, a hóágyút Szolnokról szállították a településre.

– Szükség volt daruskocsira, külön aggregátorra, tömlőkre, vezetékekre, tűzcsapra és szivattyúra is. Tizenkét órán keresztül dolgozott a hóágyú, hogy megfelelő mennyiségű hó borítsa a halmot. Tudni kell, hogy nagy lehetőségként tekintünk arra, hogy a falu központjában van egy halom az Árpád-emlékmű környezetében. Ez a színtér egyébként korábban is szánkódomb funkciót töltött be, már az én gyermekkoromban is nagyon szerettünk itt lesiklani. Az elmúlt években sajnos nem volt olyan az idő, hogy gazdaságosan tudjuk üzemeltetni a szánkózást, ennek ellenére minden évben észben tartjuk ezt a lehetőséget. Tavaly is felvettem a kapcsolatot a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. illetékeseivel. Most viszont már nem szólt közbe semmi, hiszen miután Szolnokon végeztek a fúvással, a szakemberek áthozhatták ide a hóágyút – folytatta a településvezető.

Pásztor Roland arról is beszámolt, hogy a berendezés munkájának eredményeként 5-15 centiméteres réteg keletkezett, kezdeményezésüket a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. és a Szolnok Élménysziget segítette. A hófödte tetétleni dombnak egyébként óriási sikere volt a helyiek körében, ugyanis rengetegen látogattak el a téliesített helyszínre. Múlt szombaton például jégdiszkóval, forralt borral és teával várták a szórakozni vágyó közönséget. Ez alkalommal fényeffektekkel világították meg az Árpád-emlékművet, és estébe nyúlóan, hangfalakból szólt a zene. Az egész miliőnek leginkább a gyerekek örülhettek, akiknek még a testnevelés óráját is a szánkódombon tartották meg.

– A Facebook-oldalunkon rekordszámú megosztást tapasztaltunk, amikor a plakátunkból kiderült, hogy szánkópálya létesül a faluban. Nagy öröm számunkra, hogy nemcsak a kőröstetétleniek, hanem a környező települések lakói is ellátogattak hozzánk. A városüzemeltetés munkatársai emellett rengeteget dolgoztak azon, hogy ez az élmény megvalósuljon. Köszönjük nekik – konstatálta búcsúzóul a kisközség polgármestere.