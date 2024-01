Még csak tizenhat éves lesz februárban Suki Zoltán Milán, és mégis, már másodszor kell megküzdenie egy komoly betegséggel. A nagykörűi fiú kálváriája 2022-ben kezdődött, amikor kiderült, hogy szervezetét egy rosszindulatú daganattípus, diffúz nagy B-sejtes limfóma támadta meg. A hatékony kemoterápiás kezeléseknek hála a fiú négy hónap után gyógyultan térhetett haza.

A múlt karácsony azonban ismét rossz hírt hozott...

– Már novemberben is panaszkodott lábfájdalomra, de akkor a vérvétel nem mutatta, hogy baj lenne. December 13-án voltunk egy izotópos vizsgálaton, aminek az eredménye azonban már nem volt biztató. Karácsony után elmentünk Budapestre, a Tűzoltó utcai gyermekklinikára, ahol korábban is kezelték, és ott újból vizsgálatokat kezdtek – idézte fel az év végét Zoli édesanyja, Szilágyi Melinda.

Zoli jelenleg a budapesti gyermekklinikán fekszik, kemoterápiás kezelést kap

– Vérvétel, ultrahang, mintavétel a térdéből, ezeken kellett átesnie Zolinak, és sajnos bebizonyosodott, hogy kiújult a betegsége, és több helyen is van daganat. Kapott egy immunterápiás kezelést, január 4-én pedig elkezdődött a kemoterápia – mondta el Melinda, aki természetesen fia mellett van, Budapesten tartózkodik.

Mint elmondta, az ő párja, annak a nagy fia rendszeresen felutaznak hozzájuk, és természetesen Zoli testvérei is aggodalommal figyelik a fiúról érkező híreket, szükség esetén ők is segítenek. A család mellett pedig a településen is nagyon sokan melléjük álltak.

Zoli és édesanyja, Melinda

– Az Együtt Nagykörűért Egyesület gyűjtést szervezett részünkre, Zoli gyógyulásának megsegítésére. Nagyon hálás vagyok ezért. Köszönöm az egyesület elnökének, Mozsár Zsigmondnak, persze mindenkinek, aki bármilyen módon segít nekünk. Nemcsak anyagilag jelent ez sokat, de lelkileg is nagyon sokat számít nekünk – mondta el mérhetetlen hálával a hangjában Melinda.

Szombaton pedig egy jótékonysági futballtornát szervez az egyesület. Január hatodikán húzhatják fel a focicipőt a focizni szeretők és segíteni szándékozók a Nagykörűi Petrovay György Katolikus Általános Iskola tornatermében. Reggel kilenc órától várják a négy plusz egy fős csapatok jelentkezését, a nevezési díj tízezer forint/csapat.

– Nagyon hálásak vagyunk. És nem véletlen, hogy éppen focitornával igyekeznek segíteni, Zoli ugyanis imádja ezt a sportot. Egészen kicsi kora óta focizik, így most ez is nagy szívfájdalma, hogy nem hódolhat a szenvedélyének. Bízom benne, hogy ő is újra pályára állhat majd – mondta el könnyekkel a szemében az édesanya.

Addig azonban még komoly harcot kell megvívnia. Ahogy az édesanya elmondta, a kezelőorvos szerint hosszabb lesz most az út, mint korábban. De bármilyen hosszú is lesz, győznie kell!

– Mi ebben támogatjuk, segítjük. Egyszer már sikerült, hisszük, hogy most is sikerül. Zoli is így gondolja, elszánt és pozitívan tekint előre. Csak a gyógyulására gondolunk! – tette hozzá az édesanya.

Sikeresen teljesítette a vizsgákat is Suki Zoli imádja a focit. A kedvenc sportja mellett azonban természetesen az iskolára is odafigyel, eddig jól teljesített. Ahogy az édesanyja elmesélte, a szolnoki Barossba jár, ahol villanyszerelőnek tanul. Tavaly a betegség miatt sokat hiányzott a tanórákról, de így is bizonyított. Év végén sikeresen teljesítette a vizsgákat, így folytathatta a következő osztályban. Az élet most újra közbeszólt, de bíznak abban, hogy a kezelések és a gyógyulás után ismét visszaülhet az iskolapadban.