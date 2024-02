Idén is összefogtak a szászberekiek, hogy mielőbb elűzzék a telet. A falu apraja-nagyja nótázva, népzenekari kísérettel, néptáncosokkal indult útnak, így vette kezdetét szombat délelőtt a II. Farsangtemetés. Az utcákon átívelő kavalkád színjátszói ezúttal is téltemető mókás jeleneteket mutattak be a nézőseregnek, az utca népe az előadásért cserébe finom falatokkal és italokkal kínálták őket (és persze egymást).

Az utcákon kihelyezett asztalok most is roskadoztak a süteményektől, sós ropogtatnivalóktól. Egy biztos, éhen és szomjan senki nem maradt.

A farsangozó menet végig magával „cipelte” Illyést, a telet szimbolizáló szalmabábut. Végállomásként a Kohner kocsiszínhez mentek, ahol körbetáncolták, aztán elbúcsúztatták, elsiratták és közösen égették el a szalmabábot. Remélve, hogy hamar beköszönt a kikelet.