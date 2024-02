A közbiztonság növelésének érdekében és lakossági kérésre újabb kamerákat telepítenének Tiszapüspökiben, ezúttal a település Fő útja mentén.

– A legutóbbi közmeghallgatáson elhangzott az igény a lakosság részéről, hogy a Fő út mentén telepítsen az önkormányzat kamerákat, három helyen. Ezekkel a be-és kimenő forgalmat is lehetne ellenőrizni a településen. Ezzel a remények szerint a térfigyelők a gyorshajtás, a kisebb rongálások, rendzavarások esetén is talán visszatartó erővel is bírnának – tájékoztatott Bander József polgármester.

Hozzátette, a szándék meg van erre az önkormányzat részről, és az anyagi fedezet is rendelkezésre áll, de mivel a Fő út a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében áll, jelenleg a megvalósítás jogi lehetőségét vizsgálják. A településen az önkormányzati területeket, közterületeket legalább 25 kamera figyeli.