Tavaszi odútakarításra, -karbantartásra indultak szombaton délelőtt a Szolnoki ZöldErő tagjai a Holt-Tisza-parton. A csapathoz sokan csatlakoztak, akik aktívan vettek részt a madárlakok rendbetételében.

– A Margit utcától a gázfogadóig sétáltunk végig és ezen a szakaszon ellenőriztük és tisztítottuk ki a három éve telepített 24 madárodút – Kezdték beszámolójukban a környezetvédő szervezet illetékesei.

– Az eredmény biztató, hiszen tizenöt odúban találtunk tavalyi fészket, vagyis az elmúlt szezonban ennyit biztosan használtak a környék madarai költésre – tették hozzá a tapasztalataikat.

A programra több család is érkezett, a gyerekek is lelkesen segítettek, mindenki kivette a részét a munkából, hogy az odúk készen álljanak az idei fészekrakásra. Természetesen most sem tudtak elmenni az eldobott hulladékok mellett a résztvevők. De ahogy megtudtuk: mivel nemrégiben volt a területen egy nagyobb volumenű szemétszedés, ezúttal kevesebb zsák telt meg az illegálisan lerakott, eldobott szeméttel. – A tavaszias jó időben hasznosan töltöttük együtt a délelőttöt, köszönet és hála minden résztvevőnek – összegezték az akciót.