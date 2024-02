Az elmúlt héten helyére került a mérőeszköz a felállított traffiboxban, a sebességmérésre figyelmeztető jelzőtáblákat is felállították.

– Hatalmas forgalmat bonyolít a 442-es főút, a településünkön naponta tizenegy-tizenkétezer jármű halad át, ebből ezerkettőszáz-ezerötszáz nehézgépjármű, tehát kamion. Ez nyilvánvalóan rontja az út állapotát, környezetében nagy a zajterhelés, ezen felül komoly balesetveszélyt is jelent a városban – mutatott rá dr. Túróczi Imre polgármester.

– A polgárőrök jelzése alapján jellemző volt a gyorshajtás, ezért a rendőrségtől már évekkel ezelőtt is kértük, hogy gyakoribb sebességmérést végezzenek a településen, amit meg is tettek. Úgy gondolom, valamelyest javult is a helyzet, de egy állandó sebességmérő készülék jelentene igazi visszatartó erőt. Ezért döntött úgy a képviselő-testület, hogy kezdeményezi egy traffibox kihelyezését, aminek kiépítésének költségeit vállaltuk is – mondta a polgármester.

A boxot nemrégiben már felállították, szerdán viszont a radarkontrollra figyelmeztető jelzőtáblákkal együtt maga a készülék is helyére került és élesben működik.

– Hosszú, egyenes útszakaszról van szó, ami sokkal inkább gyorshajtásra csábítja a gépkocsivezetőket, mint egy rövidebb, kanyargós útszakasz – hangsúlyozta dr. Túróczi Imre. – Emellett a traffiboxot egy buszmegálló mellé tettük ki, ezzel az volt a célunk, hogy az ott várakozókat is védjük, a megálló környékén jobban rákényszerítsük az arra közlekedőket a sebességhatárok betartására.

Mint megtudtuk, sokan vannak olyanok, akik máris szidják e készüléket, maga a polgármester is kapott már nem egy lakostól olyan megjegyzéseket, hogy miért nehezítik meg az itt élők életét ezzel is.

– Semmi mást nem teszünk, csak azt akarjuk ezzel az eszközzel is kikényszeríteni, hogy a KRESZ szabályait betartsa mindenki – emelte ki a polgármester. – És ha úgy alakul, hogy valamiért én vezetek gyorsabban a kelleténél, akkor engem is büntessenek meg. Szerencsére Rákóczifalván nem történik túl sok baleset, de úgy gondolom, erre szükség volt.

Lakott területen bármikor előfordul, hogy valami váratlan akadály jelenik meg az úttesten, kiszalad egy gyerek, hirtelen kanyarodik ki egy kerékpáros, ez mind veszélyforrás egy nagy sebességgel érkező jármű esetén. Éjszaka sokszor körülbelül 90 kilométer per órás sebességgel robognak át a településen a kamionok. Egy kivilágítatlan biciklit ki se tudnának kerülni

– mutatott rá.

A készülék mind a két irányban képes mérni a sebességet, és éjszaka is hatékonyan működik.

Egy boksz felállítása speciális alkatrészeket igényel, így nem olcsó, Rákóczifalva önkormányzatának is több mint hétmillió forintjába került ez a projekt. Az üzemeltetést természetesen átadták a rendőrségnek, a csekélyke villanyszámlát pedig az önkormányzat állja.