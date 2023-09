Az elmúlt időszak gazdasági folyamatait tekinthették át a település lakói, valamint megismerhették a 2024. év terveit is a közmeghallgatás résztvevői, dr Túróczi Imre polgármester beszámolójából. A polgármester beszélt arról, hogy, a tavalyi évet jelentős költségvetési szigor jellemezte, főként az energiaárak kiszámíthatatlan alakulásából kifolyólag.

Az idei első félév tapasztalatai is azt mutatták, hogy sokkal nehezebbé vált a tervezési munka, így továbbra is takarékos gazdálkodást kellett folytatni. A tervezett bevételek több mint 55 százalékban, a kiadások 54 százalékban teljesültek. A működést biztosították, a tervezett fejlesztéseket előkészítették.

A beszámolóból kiderült, az infrastrukturális elmaradottságon sikert valamit javítani és további pályázati és kormányzati támogatásokra számítva tervezzük a csapadékvíz elvezetésének biztosítását, az idősek napközbeni ellátásnak épületének felújítását, kerékpárút építését a 442-es főút és az általános iskola között, szeretnénk új könyvtárat építeni.

A fórumon a lakosok is hangot adhattak véleményüknek, előadhatták panaszaikat. Ez utóbbiak egyöntetűen a 442-es úttal voltak kapcsolatosak. Mint a felszólalók kifejtették, elviselhetetlen az út mentén a hatalmas forgalom okozta zaj, jelentős a légszennyezés, a gépjárművek okozta rezgések félő, hogy előbb-utóbb az épületekben is kárt okoznak. A lámpás kereszteződést kivéve az úttesten való átkelés is problémás.

Dr. Túróczi Imre rávilágított, hogy az út okozta nehézségekkel kapcsolatban a közútkezelő és az önkormányzat már több lépést is tett. A közútkezelő ebben az évben kiemelt területként kezelte a főút rákóczifalvai átkelési szakaszát és a meghibásodások javítását elvégezte. A rendőrség a településen továbbra is fokozott figyelmet fordít a sebességhatárok betartásának ellenőrzésre, gyakoriak a sebességmérések. Az önkormányzat saját költségén elvégzi egy traffibox telepítését, amelyben a rendőrség a megszokott módon elhelyezi a sebességmérő készülékét.

Az intézkedésektől azt várják, hogy a közút biztonságosabbá válik, csökken a jelenleg sajnos általánosnak mondható sebességtúllépések száma, mérséklődik a zajhatás és a károsanyag-kibocsátás.

A lakosság az intézkedésekkel egyetértett, de további lépéseket sürgetett, mert úgy érzik, hogy az út jelenlegi állapota és a hatalmas forgalom miatt nagy a zaj, a környezetszennyezés és a forgalom által gerjesztett rezgések károkat okoznak.

A lakosság részéről olyan konkrét javaslat is megfogalmazódott a helyzet javítása érdekében, hogy a Szolnok – Szandaszőlőst elkerülő út építésének előkészítésével párhuzamosan kezdődjék el a Rákóczifalvát és Rákócziújfalut elkerülő út tervezése, kivitelezése is.

Elhangzott az a vélemény is, hogy Kunszentmártont Szolnokkal összekötő új út építése lehetne a legjobb megoldás, de az rövid távon nyilvánvalóan elképzelhetetlen.