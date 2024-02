„Remeg a csillár, a menyezet”

Kis piros autó hajt át a szolnoki Meder utcán. Odaér a 12-es számhoz, lelassít az ott lévő fekvőrendőrnél, majd továbbhalad. Ez idáig rendben van. Néhány pillanattal később egy transzporter érkezik, amelyik viszont már fékezés nélkül gázol át a lassítón.

Képzelje el, milyen, amikor egy kamion megy át így

– mondta a fekvőrendőr mellett állva Bárdos Tamás. A férfi az ott lévő üzlet tulajdonosa, akinek elmondása szerint súlyos kára származott már a lassítóból. De nem ő az egyetlen.

A nemrég a környék ügyeiben összehívott lakossági fórumon is szóltak erről a problémáról, ezután a januári közgyűlésen is szóba került az ügy. Akkor elhangzott, az ott lakók kérték a fekvőrendőr elhelyezését.

– Pár éve, valóban a helyiek kérésére került ide a fekvőrendőr. Ennek az oka az volt, hogy a környéken nagy gond a gyorshajtás. Igen ám, de a dolog nem érte el a célját. A gyorshajtók nem foglalkoznak vele, a soktonnás kamiont vezetők észre sem veszik, és fékezés nélkül átrobognak. Ha egy kamion átmegy rajta, az olyan, mintha ágyúval lőnék a házam, remeg a mennyezet, a csillár – mondja hírportálunknak Bárdos Tamás. Ennek következményeként elmondása szerint már leszakadt a háza előszobája, a terasza most válik le. Mindennek javítása az ő tárcáját terheli.

Kinek, hová lehet benyújtani a számlát?

– tette fel a nem is annyira költői kérdést.

További baj szerinte az is, hogy véleménye szerint a fekvőrendőrt szabálytalanul helyezték el, mert nem kérdezték meg róla az érintett ingatlantulajdonost. Számtalan levelet is írtak az ügyben, de – mint fogalmazott – mindenhonnan lepattantak, mindenki elhajtotta őket.

A biztosító nem fizet

Hasonlóan látta a dolgot a 12-es ház tulajdonosa, Gál András is.

– Három éve küzdünk azért, hogy elvigyék innen. Annak idején kijött ide öt-hat ember, idefúrták, majd távoztak. Tőlem viszont senki nem kért engedélyt, pedig úgy tudom, ha egy fekvőrendőrt kihelyeznek, az érintett ingatlantulajdonosnak nyilatkoznia kell. A problémával a város közlekedési osztályához fordultam, ahol azt mondták, kérvényeznem kell a fekvőrendőr visszavonását. De hogy tudnék visszavonatni olyat, amit nem is kértem? – sorolta András, hangsúlyozva, nem általában a fekvőrendőrökkel van a gond, hanem ezzel a konkrét lassítóval.

Az ő házát nem mellesleg szintén megviselte az állandó robajlás. Régi vályogépületének padlója kettétört, mióta a forgalomlassító a kapuja előtt van, fürdőkádja leszakadt, háza falán jókora repedések jelentek meg. Emiatt lakni már nem is tudják a házat, csak műhelynek jó. A biztosítója pedig vis maior értékelte a dolgot, és egy forintot sem fizetett.

Gál András házának megrepedt falát mutatja. Állítása szerint ingatlana azt követően rogyott meg, hogy a háza elő lassítót helyeztek, amin sok autós fékezés nélkül hajt át

Fotó: A szerző felvétele

Szabályosan helyezték ki

Mindezzel együtt könnyen lehet, hogy a fekvőrendőr léte – avagy nem léte – nem az ő hozzájárulásán múlik.

Az önkormányzat megkeresésünkre attól tájékoztatott, a fekvőrendőr kihelyezése teljesen szabályosan történt, a vonatkozó jogszabályok szerint ehhez nem is kellett engedélyt kérniük. Kiemelték azt is: a bordák megfelelnek a hatályos útügyi műszaki előírásoknak, bár azt elismerték, sajnos sok esetben nem a kívánt 20 km/h-s sebességgel hajtanak át rajta az autósok. De a lassítót a megemelkedett zajhatás miatti megkeresések ellenére is indokoltnak tartják.

Hogy aztán a zajhatáson túl a környékbeli épületekben esett károkkal mi lesz, hamarosan szintén kiderülhet. Az önkormányzat ugyanis azt is írta, megkeresik a fekvőrendőrt eredetileg kezdeményezőket, ezt követően „sor kerülhet további intézkedésekre”.