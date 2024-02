– Az M4-es beruházásához kapcsolódva épült egy 6 kilométer hosszú átkötőút Tiszapüspökitől Szajolig, ami jelentősen lerövidíti az utat Szolnok felé időben, és távolságra is. Emellett az M4-es gyorsforgalmin egy felüljáróval ellátott lehajtórész is épült a településünk irányába. Utóbbin csúszás miatt az elmúlt, fagyos időszakban három, személyi sérüléssel nem járó baleset történt, melynek során több méter hosszan elgörbült a szalagkorlát. Ekkor szembesültünk a problémával – kezdte a kérdéses eset felvázolását Bander József, Tiszapüspöki polgármestere. Mint mondta, a balesetek után az okozott dilemmát az önkormányzat számára, hogy kinek a feladata a felüljáró letakarítása, síkosságmentesítése, a szalagkorlát helyreállítása, egyáltalán, az út karbantartása. De, ugyanez felmerült a 6 kilométer hosszú szajoli átkötőút esetében is.

– Azt gondoltuk, mivel külterületi utakról van szó, a feladat a Magyar Közút Zrt-hez tartozik, de válaszukból kiderült, hogy nem – szögezte le a településvezető. Mint mondta, a szajoli összekötő ugyanis még földútként az önkormányzat tulajdonában volt, és mint kiderült, még most is az, csak immár aszfaltburkolattal. De nem csak ez, a másik, körülbelül 1 kilométer hosszú, M4-es részét képező felüljáróval ellátott lehajtórész is Tiszapüspöki közigazgatási területéhez tartozik. Az M4-es gyorsforgalmit, mint kiderült, a 2022-ben alakult Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kezeli.

Az ügyben megkerestük a MKIF Zrt-t, hogy az M4-eshez tartozó, felüljáróval ellátott tiszapüspöki lehajtó kezelése is a társasághoz tartozik-e.

– Az M4-es gyorsforgalmi Abony (Kelet) -Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz Szolnok északi elkerülőn, Tiszapüspökinél található felüljáró nem társaságunk kezelésébe tartozik. Mivel a lehatárolási tervek alapján önkormányzati kezelésű a szóban forgó terület, ezért annak javítása, karbantartása a tiszapüspöki önkormányzathoz tartozik – állt a válaszban. Tiszapüspöki önkormányzata azonban úgy véli, a település költségvetése nem bírja el a szajoli összekötő, de főképp az M4-es lehajtó karbantartását.